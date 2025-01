Ai microfoni di Tuttosportha detto la sua sul momento della: "Credo che sia giusto criticare ancheper alcune scelte, come quella di toglieresull’1-0 che non era ancora un risultato sicuro. Però secondo me sono pessime le scelte dei giocatori in campo: vedi il rigore die il secondo goal, conche prova l’uscita. In questi errori secondo me c’entra poco l’allenatore. Poi bisogna saper leggere le partite e bisogna riacquisire quella mentalità anche un po’ da “provinciale” che non guasta mai: giocare anche sottopalla senza rischiare, senza prendere dei contropiedi secondo me un po’ ridicoli. La priorità di Motta ora deve essere riportare nelle condizioni migliori i giocatori che sono stati tanto fuori, dae soprattutto, che ora non è né carne né pesce. Bisogna resettare un po’ tutto e fare un girone di ritorno da Juve. La frase sulla vittoria che non è un’ossessione secondo me non sta né in cielo né in terra. Sappiamo qual è la ricetta migliore: vincere. Anche proponendo un calcio meno bello. Questo è il succo di tutto: perché non si possono sottovalutare né la Lazio, né la Fiorentina e nemmeno questo Milan, anche se venerdì è stato molto fortunato".