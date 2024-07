Sicurezza tra i pali

La gara contro ilha dato modo adi valutare i giocatori direttamente sul terreno di gioco. Lungi dal risultato e da una formazione sperimentale, uno dei giocatori che sicuramente ha dato buone indicazioni per il futuro è Michele. La prima apparizione del giocatore è stata positiva.. Dopo venticinque secondi ha mostrato attenzione sul tiro dalla distanza velenoso del numero 25 del. Meno impegnato poco dopo all'undicesimo, sempre da parte dello stesso giocatore. Può poco sul gol dei padroni di casa nell'uno contro uno, conmolto bravo a batterlo. Bene infine sua fine primo tempo. Pochi interventi, ma attenti. Anche nelle letture ha dimostrato una buona sicurezza.Buone le sensazioni anche palla a terra. Non che fosse una novità, nella scorsa stagioneaveva confermato di possedere una discreta tecnica di base. Contro ilci sono state delle situazioni in cui il giocatore è stato coinvolto palla a terra, cavandosela in maniera egregia. Nell'imballaggio generale di unaancora in fase embrionale c'è già una nota positiva ed è quella relativa al portiere.

Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui