è stato convocato da Luciano Spalletti per le prossime partite dell'Italia in Nations League. Per il portiere della Juventus si tratta infatti della prima chiamata ufficiale in maglia azzurra. In vista dei match contro Belgio e Israele, l'estremo difensore bianconero spera di avere la possibilità di esordire con la maglia dell'Italia anche se, quantomeno, contro il Belgio tra i pali ci sarà Gianluigi Donnarumma. Nel frattempo, Di Gregorio ha espresso a mezzo social tutta la sua felicità per questa convocazione."Un sogno che si avvera", si legge sul suo profilo Instagram.