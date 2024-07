12.3 - Michele #DiGregorio è stato il portiere che ha evitato il maggior numero di gol nei maggiori cinque campionati europei 2023/24, secondo il modello degli Expected Goals on Target: 12.3 - 35 gol subiti (escluse autoreti) a fronte di 47.3 xGOT contro. Tigre. pic.twitter.com/w2ZVZ8xCeg — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 5, 2024

sta sostenendo le visite mediche che lo porteranno a diventare un nuovo calciatore della. L'ormai ex portiere del Monza, reduce da una stagione di altissimo livello che gli è valsa la nomina di miglior portiere della Serie A, porta in dote un altro primato di altissimo livello.Come spiega Opta il giocatore in arrivo dal Monza,, secondo il modello degli Expected Goals on Target: 12.3 - 35 gol subiti (escluse autoreti) a fronte di 47.3 xGOT contro.