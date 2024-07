Szczesny-Monza, le parole di Galliani

Intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine di un evento per la conferma della partnership di Motorola con il, Adrianoha svelato un retroscena sull'acquisto di Micheleda parte della: "Di Gregorio - e non lo dico io, ma le statistiche della Lega - è stato il miglior portiere della Serie A, quindi la Juve ha preso il migliore", le sue parole raccolte da Calciomercato.it. "Tutto nasce a gennaio-febbraio, ero in Senato e avevo il solito telefonino Motorola (sorride, ndr). Vedo che mi chiama Cristiano Giuntoli, esco e mi dice: "Il portiere è mio, poi parleremo dei soldi". Io ho detto: "Va bene", e così poi la trattativa si è conclusa, perché il mercato alla fine è quella roba lì… Tu non lo sai, magari tra cinque minuti arriva una telefonata…".L'esperto ad del club brianzolo ha poi parlato di Wojciech Szczesny : "È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva".





