La nuova era in casa è ufficialmente iniziata. Thiago Motta è stato ufficializzato nel pomeriggio di giovedì 12 luglio e nell'attesa Cristiano si è concentrato sul mercato in entrata, pronto a regalare al nuovo tecnico bianconero le pedine giuste per la nuova che porterà la firma dell'ex tecnico del Il primo "regalo" per il tecnico sarà. L'eventuale uscita di Wojciech in direzione Arabia favorirà l'ingresso del portiere del, che raccoglierà l'eredità del polacco. Tra gli obiettivi anche profili per il reparto difensivo. continua a piacere, così come. Il terzino ha più volte espresso la sua volontà di lasciare il club partenopeo. Non ci saranno solo colpi mirati per la difesa. sta lavorando anche per dare agli elementi giusti per il centrocampo. Douglas Luiz sarà molto probabilmente il primo tassello nel ruolo, l'affare sembra vicino alla chiusura. L'infortunio di non cambia la strategia della sull'olandese. Altri colpi verranno fatti sul reparto attaccanti, dove bisognerà valutare la situazione legata a Federico. Giuntoli osserva Mason del, ma di proprietà del. Per quanto riguarda l'olandese la situazione è la seguente: piace al, la tornerà su di lui solo se dovesse saltare il passaggio in rossonero.