hanno raggiunto un accordo sia sulla formula che sulla cifra complessiva per il trasferimento di Michele Di Gregorio. Il portiere arriverà con un prestito condizionato all'obbligo di riscatto, per un totale di 18 milioni di euro: 4 milioni per il prestito oneroso, pagati subito, e la cifra rimanente al riscatto, legato a condizioni quasi certe. Di Gregorio sosterrà le visite mediche venerdì 5 luglio e sarà tra i convocati per il raduno del 10 luglio alla Continassa.Con il suo arrivo, l'area portieri subirà delle variazioni, includendo anche il coinvolgimento di Perin e Pinsoglio. Inoltre, ci saranno cambiamenti tra i preparatori: Claudio Filippi, dopo oltre dieci anni con la prima squadra, si occuperà del settore giovanile, lasciando spazio agli uomini di fiducia del nuovo allenatore. Questi saranno il teorico Alfred Yovo e il preparatore di campo Iago Lozano.