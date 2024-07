Il recente trasferimento di Micheledalallaha generato un guadagno per l'Inter, sebbene con cifre non vertiginose. Il portiere, che ha militato nel settore giovanile nerazzurro, è stato ceduto ai brianzoli con una clausola che garantiva all'Inter il 10% sulla futura rivendita. Questa clausola è ora concretizzata con il passaggio di Di Gregorio ai bianconeri.Secondo le stime di Calcio&Finanza, la Juventus pagherà 17,5 milioni di euro tra prestito e riscatto, oltre a 800 mila euro di oneri accessori e fino a 2 milioni di euro di bonus. Questo comporterà per l'Inter un incasso di circa 1,8 milioni di euro. Inoltre, l'Inter riceverà un premio di contributo di solidarietà, previsto dalla FIFA per la formazione del giocatore, ammontante a circa 540 mila euro. Complessivamente, il trasferimento porterà all'Inter poco più di 2,3 milioni di euro.