Michele Di Gregorio, a Sportitalia, ha parlato così del suo momento alla Juve."Essendo una squadra con tanti innesti nuovi e molto giovane, la seconda più giovane del campionato, siamo sulla strada giusta. Lavoriamo nella stessa direzione, seguendo quello che dice il mister. Ci sono tante squadre in pochi punti e ci siamo anche noi, credo che per adesso sia un bilancio positivo. Un'altra vita? E’ cambiato un po’ tutto, dalle strutture al modo di lavorare e anche gli obiettivi, le pressioni. Però è una sfida, un’esperienza bellissima anche se sono passati solo pochi mesi".- "Più lavori insieme, più passi del tempo insieme e più ti conosci e capisci le richieste. Si sta vedendo ultimamente un atteggiamento di una squadra compatta, molto unita, che vuole lottare su tutti i palloni in tutte le partite per fare il massimo. Più passa il tempo e più le cose andranno sempre meglio"."E’ inevitabile. Già prima di mettere piede qui è la prima cosa a cui ho pensato. Sono passati dei portieri fortissimi. Buffon che ha fatto la storia del calcio e del ruolo. E’ bello e mi sprona molto. Peruzzi? E’ un paragone a livello di caratteristiche credo e magari anche estetico, essendo non troppo alti e con fisicità importante. Mi fa piacere, Peruzzi è stato un portiere incredibile".