Michele, a DAZN, parla così poco prima di Monza-Juventus. E' un ex della partita: in biancorosso è rimasto ben 4 anni.- "E' indubbiamente emozionante, fa un po' strano tornare da avversario. Però è bello, e sarà una serata bella. Dobbiamo pensare stasera in 95 minuti, a portare a casa il risultato"."Sappiamo che tutte le partite sono difficili. Poi quando giochi fuori casa di più. Ma credo che l'atteggiamento, la voglia di combattere, indirizzeranno la partita da una parte e dall'altra"."L'alternanza? La vivo di partita in partita. Il mio modo di allenarmi, di andare al campo, di concentrarmi, di fare le mie cose, non cambia. Quando mi chiamano per giocare cerco sempre di dare il massimo".