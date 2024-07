Eusebio, ex allenatore dele attuale tecnico del, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in merito a Matias. L'ex tecnico dello ha allenato nell'ultima stagione in Serie A proprio con la maglia dei ciociari. DI seguito le dichiarazioni dell'allenatore.DI FRANCESCO - “Credo che sia un giocatore e un ragazzo magnifico. Merita palcoscenici importanti. Valuterà il ragazzo e la società. Chi lo prenderà troverà un professionista serio, che ha voglia di migliorarsi. È iper-motivato ed è positivo per chi lo avrà. Il nostro lavoro è gratificato sia dal mio punto di vista che quello del DS Angelozzi. Da Barrenechea a Okoli fino allo stesso Soulè, credo sia un riconoscimento per il lavoro fatto”.