Il tema della personalità, e in fondo anche della malizia. La Juventus continua a mancare in questo fondamentale.A Sky Calcio Club, Paoloparla così del momento della Juventus: "Il compito di Thiago Motta è difficile, perché ci sono tanti bravi ragazzi e abbiamo visto dei tentativi, però ci vuole cattiveria in campo. Va bene il calcio bello, fluido, tecnico, ma la Juve negli anni è abituata a giocare un buon calcio. Magari con Max Allegri non era bellissimo, però le partite se le andava a prendere con cattiveria e rabbia".