Di Canio Juve, le sue parole sui bianconeri

Dopo il pareggio tra Aston Villa e Juventus ha commentato il risultato anche l'ex bianconero. Ai microfoni di Sky, infatti, ha spiegato il suo punto di vista sul percorso della Juve, oltre al paragone tra Thiago Motta e Massimiliano Allegri.'La Juve di Motta. Pensavamo di poter vedere qualcosa di diverso dal passato nel gioco, anche se qualcuno in maniera filosofica ci dice che fa un pressing dieci/dodici metri più avanti. È una squadra che ha dedizione, abnegazione, determinazione, compattezza e volontà di sacrificarsi nella fase di non possesso.. Quella di Motta è una squadra che conserva, crea poco e prende pochissimi gol. Poi possiamo fare i raffinati e dire che gioca col baricentro cinque/dieci metri più avanti, ma cambia poco, è una squadra che vuole conservare per poi sperare di andarsi a prendere il gol'.