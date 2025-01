Di Biase-Pergolettese, è fatta per il prestito secco

Il passaggio diallaè sempre più vicino: l'attaccante della Juventus Primavera si trasferirà al club lombardo in prestito secco. Il numero 14 bianconero non è stato convocato da Francesco Magnanelli per il match di campionato contro il, e dunque la sua partenza si avvicina sempre di più. La Juventus starebbe lavorando per un eventuale rinnovo del suo contratto, ma la questione verrà affrontata ulteriormente nei prossimi giorni. Una nuova esperienza per Di Biase, che dopo l'infortunio grave della scorsa stagione è rientrato segnando ben 10 reti nell'annata in corso.