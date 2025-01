Rinascita e determinazione: Di Biase (ri)cresce con la Juventus, i genitori al BN: 'Il ritorno in campo una grande emozione, il suo percorso...'

Rinascita e determinazione. Se si volesse riassumere in due parole il percorso di, forse queste sarebbero le più adatte., e dunque la storia dell'attaccante della Primavera non può essere racchiusa in due semplici parole. È la storia di un, che va ben oltre i quasi 500 chilometri che separano Pistoia e Torino, passato e presente di Di Biase. È una storia che racconta difficoltà, un sogno che presto si trasforma in incubo, la determinazione e la forza di saperlo affrontare e

Gianmarco Di Biase raccontato dai genitori Erica e Domenico

Il percorso del numero 14 bianconero è (già) totale, ma a 19 anni la strada per sognare e crescere. E questo lo sanno bene i genitori di Gianmarco, il papà Domenico e la mamma Erica, che hanno raccontato ai nostri microfoni la sua avventura bianconera, e non solo.Alla fine il calcio rimane, oltre al campo probabilmente ascoltare la musica. Avendo 19 anni si è allenato sempre, sin da quando era piccolo, sempre continuando anche a studiare.La stagione sta andando molto bene, Gianmarco si trova bene e ha fatto un grande percorso di recupero, lavorando con delle persone qualificate e che gli hanno voluto bene. Alle persone che lo hanno accompagnato nel suo recupero possiamo solo dire grazie, ma c’è stato un grosso lavoro anche di Gianmarco. Con il gruppo, è un ragazzo molto libero: si fa voler bene, conosce tutti quanti dal primo all’ultimo.In sei mesi il fratello di Gianmarco è andato a studiare negli Stati Uniti e lui si è spostato a Torino: per noi è stato come un vortice. La lontananza, però, è stata sempre limitata, perché. È talmente determinato per quello che vuole fare che questa lontananza passa in secondo piano. È un ragazzo che ha fatto tanti sacrifici: arrivare a Torino con la forza del campionato fatto con la Pistoiese, e poi infortunarsi subito è stato duro. Il direttore e tutto lo staff della Juventus sono stati sempre vicini a noi e a lui.Ora è un punto di forza per lui. Quando il fisioterapista ci mandava i video di lui che correva, eravamo davvero emozionati. Durante i primi minuti e nelle prime partite in cui è tornato a giocare non abbiamo neanche guardato il gol o aspetti simili: l’importante è che fosse tornato in campo e che stesse bene. Quando è tornato a giocare, è stato davvero bello rivederlo in campo dopo tutto il sacrificio di quei mesi.Vedere sugli spalti della Pistoiese, ma anche quando è tornato a Pistoia dopo l’infortunio, quando tutto lo stadio ha applaudito. Questa vicinanza dopo l’infortunio è stata bella, ma anche vederlo giocare con la maglia della Juventus. Notare anche che qualcun altro oltre a noi vede qualcosa in lui ci emoziona tanto e ci fa molto piacere.Il suo obiettivo è quello, con la solita determinazione. In questi giorni ci sono state anche richieste da altre categorie, ma Gianmarco ha ancora un anno e mezzo di contratto e quindi continuerà qui, si trova molto bene e vuole continuare così.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui