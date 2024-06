Di Biagio, le parole su Federico Chiesa

Luigi Di Biagio, ex allenatore dell'Italia under 21, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della Milano Football Week: "La vittoria è stata meritata, si è visto un buon gioco, buonissima Italia per un'ora quindi complimenti ai ragazzi, a Spalletti e alla tranquillità con la quale hanno sopperito a quella piccola crisi iniziale. Luciano vuole chiudere subito la partita, ieri ce n'era stata la possibilità, forse è mancata un po' di cattiveria sotto porta"."La prestazione di Chiesa è stata fantastica, me lo aspettavo più a sinistra che a destra, ma sulla fascia lui si sente a suo agio, si è rivisto anche con un entusiasmo che gli era mancato a fine stagione". Sul futuro Di Biagio ha aggiunto questo: "Un giocatore come lui è tra i più forti in Italia, sul podio dei tre lo metterei, chiunque lo avrà avrà dei benefici incredibili. Fossi io l'allenatore me lo prenderei e me lo porterei a casa in braccio".