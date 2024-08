Le parole di Ten Hag

Jadonsembra sempre più vicino a un addio al, e la Juventus potrebbe essere una possibile destinazione. Nonostante abbia viaggiato con la squadra, l'esterno d'attacco inglese è stato escluso nuovamente da Erik ten Hag, che non lo ha nemmeno portato in panchina nella sfida contro il Brighton. Questa esclusione rafforza i rumors su un suo possibile trasferimento.Ten Hag ha dichiarato a TNT Sports: "Lui è qui, ma abbiamo avuto alcuni problemi. Ho dovuto fare una scelta. Deve competere per la sua posizione. Abbiamo bisogno di giocatori doppi in ogni ruolo perché sarà una stagione lunga". Queste parole indicano chiaramente che Sancho non è più al centro dei piani del tecnico olandese, il che potrebbe aprire la strada a un trasferimento.La Juventus, sempre alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, potrebbe approfittare di questa situazione per tentare di portare Sancho a Torino. Tuttavia, resta da vedere se i due club riusciranno a trovare un accordo, soprattutto considerando i costi elevati legati al giocatore.