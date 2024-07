Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa per presentare il quarto di finale di Euro 2024 che vedrà la sua Francia impegnata contro il Portogallo al Volksparkstadion di Amburgo. Non ci sarà Adrien Rabiot, out causa squalifica, ma l'assenza dell'ex giocatore della Juventus - che ancora deve decidere il proprio futuro - non spaventa il ct francese:"Abbiamo un grande entusiasmo dalla gente intorno a noi, qualcuno sicuramente non sarà contento, ma personalmente ho visto le persone felici. È più emozionante vincere 5 a 4, questo è certo. I critici sono lì per fare il loro lavoro, hanno sempre fatto parte della mia vita quotidiana, questo non mi impedisce di vivere serenamente. Adrien out?"Ho diverse soluzioni".