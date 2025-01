Didier Deschamps ha comunicato la decisione di lasciare la Francia nel 2026, dopo il Mondiale. Il commissario tecnico ha il contratto in scadenza alla fine della rassegna Mondiale e ha già scelto che non rinnoverà con la Nazionale. Parte il conto alla rovescia per la fine della sua lunghissima avventura alla guida dei Blues."Sono sulla panchina della Nazionale dal 2012" ha detto Deschamps. "Nel 2026 saranno 14 anni. Sono sicuro di questa scelta, quest’avventura doveva volgere al termine. Ora sono soltanto concentrato sul chiudere al meglio, voglio lasciare la Francia al vertice".