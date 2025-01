La sanzione a Paolo, allenatore del Torino, è stata inflitta per un comportamento inappropriato durante la partita. Secondo il comunicato del Giudice Sportivo, all'11° del secondo tempo, Vanoli ha lasciato la sua area tecnica e si è avvicinato all'allenatore della squadra avversaria, creando un alterco. Questo episodio è stato rilevato dal Quarto Ufficiale, che ha segnalato l'infrazione.La sanzione consiste in una squalifica per una giornata effettiva di gara, come previsto dal regolamento per comportamenti che alterano la corretta conduzione della partita e creano disordini tra le panchine. Il gesto di Vanoli, quindi, ha violato le norme di comportamento in panchina, e la punizione riflette la volontà di mantenere l'ordine e il fair play durante gli incontri.