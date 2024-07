è stato, in un passato più o meno recente, un obiettivo estivo dellapoi non concretizzato dal club bianconero. L'ex attaccante del Lione che, lo scorso 30 giugno, si è svincolato dall'Atletico Madrid potrebbe tornare di moda non per la Juventus ma per un'altra rivale dei bianconeri in Serie A. Di chi stiamo parlando? Del Milan che, oltre ad Alvaro Morata, potrebbe dunque puntare anche sull'attaccante olandese che, come sottolineato da Calciomercato.com, arriverebbe in Serie A a parametro zero. Da obiettivo della Juve ad avversario. Lo scenario, evidentemente, non è poi così campato per aria.