Un volto nuovo tra le giocatrici dellain campo quest'oggi a Vinovo, a due giorni dalla sfida di Champions League contro l'Arsenal. Si tratta di, plurititolata sorella di Estelle attualmente in forza al San Diego Wave Fútbol Club, che ha chiesto al club bianconero la possibilità di allenarsi in questo periodo in cui il suo campionato è fermo. Non è tardato ad arrivare il benestare della società, scelta da Delphine, oltre che per la presenza della sorella, anche e soprattutto per la struttura e i servizi messi a disposizione. Un attestato di stima da parte sua, dunque, nei confronti della Juventus, di cui avrà sicuramente sentito parlare bene in famiglia.