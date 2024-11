Kenanha segnato il suo primo gol nel Derby della Mole nel giorno speciale del 50° compleanno di Alessandro Del Piero, l’icona numero dieci della Juventus. Dopo la dedica social dial suo idolo e predecessore,ha risposto con un ringraziamento, e i due si sono anche sentiti in privato, rafforzando un rapporto che va oltre la semplice ammirazione reciproca. Yildiz e Del Piero si ritrovano in una somiglianza non solo tecnica, ma anche personale: entrambi sono talenti naturali, e condividono tratti distintivi sia sul campo che fuori.Del Piero brillava nelle serate più importanti, e Kenan sta seguendo il suo esempio. Dopo aver segnato al debutto in Champions League contro il PSV con un destro a giro all’incrocio dei pali, in perfetto stile Del Piero, il giovane turco ha messo a segno una doppietta da subentrato a San Siro contro l’Inter, nello stadio dove il numero dieci bianconero creò la famosa esultanza con la linguaccia (ripresa anche da Yildiz) e, più di recente, ha realizzato di testa nel derby.Anche la varietà di colpi li accomuna: dai tiri a giro agli inserimenti intelligenti. Nei quattro gol segnati finora, Yildiz ha già mostrato un repertorio interessante. Contro l’Inter ha colpito due volte col sinistro, mentre contro il Torino ha sfoderato un colpo di testa, non certo il suo pezzo forte, ma ulteriore prova della sua versatilità.