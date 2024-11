Le parole dial sito della FIFA:"Gli auguro il meglio. Sta passando un momento particolare, ha avuto enormi cambiamenti negli ultimi anni, dal punto di vista della presidenza, societario e in panchina con il nuovo allenatore quest'anno. Ogni cambiamento porta con sé entusiasmo e tanti punti di domanda. La Juve ha attorno tanta pressione. Il Mondiale per club è qualcosa di molto grande. Esserci per la Juve è già una grande cosa in questo momento. Devono essere contenti di questo, organizzarsi bene, correre e vincere le partite".