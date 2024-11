Del Piero parla di Zidane: le sue parole

Nell'ottavo episodio di "Federico Buffa talks", il "protagonista" è, che nella lunga chiacchierata ha parlato dell'incredibile sinergia che aveva sul campo conL'intervista completa andrà in onda venerdì 8 novembre, alle 22.45 su Sky Sport Uno. Ecco le parole dell'ex capitano della Juventus sul francese."L'ho vissuto da compagno e da avversario, la cosa che mi è sempre piaciuta è che c'era un sinergia che non servivano parole, neanche sguardi. Quando giochi in una certa situazione di campo cerchi sempre di sorprendere. Con lui bastava pensarla e si sarebbe trovato nel posto in cui tu avevi pensato di dare la palla., poi al Real Madrid magari l'ha dimostrato di più perché ci ha vinto la Champions ma la Juve lo ha formato sotto molti aspetti. "