Del Piero può diventare presidente della Figc?

L'indiscrezione potrebbe presto assumere concretezza, tanto che si vocifera di un'ufficialità in arrivo a breve, forse già mercoledì.può davvero candidarsi alla presidenza della, un ruolo per cui sembra destinato a mettere d'accordo tutti (o quasi) anche grazie al suo stile contraddistinto da serietà, rispetto e misura. L'intuizione sulla sua figura sarebbe di, in contrapposizione a(di cui si attende ancora la decisione sull'eventuale ricandidatura).Certamente - scrive Tuttosport dopo le voci diffuse nei giorni scorsi da Adnkronos - si tratterebbe di una scelta di campo netta da parte di Alex, che da quando ha smesso di giocare con laha intrapreso l'attività di imprenditore nel settore della ristorazione e del vino oltre a tenere più vivo che mai l'appeal commerciale del suo cognome, ormai un vero e proprio marchio ricercato dai brand più importanti per sinergie commerciali. Che mal si sposerebbero con il suo eventuale nuovo ruolo. O no?