Alessandro Del Piero ha parlato ai microfoni di Sky in occasione del Gran Premio di Formula 1 attualmente in corso sul circuito di Monza. L'ex capitano della Juventus ha ovviamente colto l'occasione per parlare del momento attuale del club bianconero."Partite eccezionali, si parte subito col botto. Juve-PSV una partita singolare, particolare. La Juve deve essere la Ferrari. Questo nuovo formato ci piace"."Un momento particolare, inizio stagione non tutti hanno rodato bene. Qualche momento di difficoltà per alcune squadre. Un campionato bello. Stasera è già uno scontro con un sapore… una grande storia, i due allenatori hanno giocato insieme in Nazionale, partita di tradizione. La Juve se vince ha un 3 su 3 che dà una sostanza diversa sulle altre. L’Inter poi ha dato una dimostrazione di forza. Io contro la Roma? Ho fatto tanti goal".