Il presidente della Lega Serie A Lorenzoha parlato al Gran Gala del calcio AIC, a margine dell'evento. Queste le sue parole:"Non ho ancora deciso, la procedura è cominciata ma è tutto prematuro"."Non ne abbiamo parlato, ma Del Piero piace a tutti: è un campione, una persona per bene e quindi non può non piacere"."Ripeto ancora che è prematuro. Dovevamo votare a gennaio, poi il 16 dicembre, ora siamo già al 9. I prossimi giorni sono decisivi, più che di prossime elezioni parlerei di prossime generazioni, come diceva Churchill. Mi piace sottolineare come le condizioni di Bove siano migliorate, ieri eravamo in forte apprensione. La partita non sarà possibile prevederla entro i 15 giorni previsti dal regolamento, se ne parlerà dopo Natale. Abbiamo comunque detto che dovrà essere giocata nella prima data utile".