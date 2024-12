Del Piero FIGC, le parole di Albertini

Prima dell'inizio della cerimonia del Gran Galà del Calcio, il presidente del Settore Tecnico della Figc Demetrio Albertini è intervenuto per parlare anche di. L'ex capitano bianconero, infatti, è stato accostato alla presidenza della FIGC nei giorni scorsi.'I grandi campioni che possono mettersi a disposizione per fare qualcosa anche fuori dal campo sono sempre bene accetti, possono assolutamente portare il proprio contributo. Qualsiasi candidatura è per mettersi a disposizione del sistema. Poi è il sistema che vota. Io credo oggettivamente che qualsiasi cosa Alex voglia fare concretamente ben venga, ma bisogna fare dei passi più concreti per capire cosa voglia fare'.