Stando a La Gazzetta dello Sport, c'è anchesulla lista dei possibili obiettivi dellaper la difesa. Si tratta di un classe 2003 belga in forza allo(ex giovanili dell'Anderlecht), molto apprezzato per il gran fisico e l'abilità nel salire con la palla, solitamente schierato come centrale o terzino ma con piedi da regista. Insieme al connazionale e pariruolo Wout Faes sarà uno degli osservati speciali di Cristiano Giuntoli che questa sera sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma per la sfida tra l'Italia e i Diavoli Rossi.