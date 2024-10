ha parlato ai microfoni di Sky prima di. Di seguito le sue dichiarazioni a pochi minuti dal calcio d'inizio:"Battere la Juve vorrebbe dire tantissimo. E' una partita importante per tutti noi, per la squadra, per la società e per i tifosi. Giochiamo davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per fare un'ottima prestazione e vincere la partita"."Penso che ci sia ancora tanto da migliorare e crescere, stiamo lavorando tuti insieme. Stasera srà una partita per dimostrare questa crescita"."Arriviamo con tanta voglia di fare un'ottima partita e con la testa. Siamo carichi. Penso che noi dobbiamo guardare noi stessi, dipendiamo da noi stessi. Sì, dobbiamo portare avanti il nostro gioco e i nostri concetti".