De Sciglio giocherà Empoli-Juventus?

Mattia De Sciglio potrebbe esordire con l'Empoli sfidando subito la sua ex squadra, la Juventus. Il match infatti è in programma per la quarta giornata, al rientro dalla sosta per le nazionali, gara che si disputerà sabato 14 settembre alle 18. E c'è la possibilità che il difensore trovi spazio in squadra.Con l'infortunio di Fazzini infatti, spazio all’ex bianconero De Sciglio sulla fascia destra, con Gyasi avanzato sulla trequarti, come riferisce Tuttosport. De Sciglio si prepara a sfidare subito i suoi ex compagni di squadra. A proposito dell'ultimo periodo alla Juventus, De Sciglio ha raccontato come li ha vissuti.