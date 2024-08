Il nome di Mattiafigura tra gli esuberi dellaper la stagione in corso. Gli agenti del giocatore sono attualmente al lavoro con il, club guidato da Adriano, per esplorare un possibile trasferimento.Attualmente, i contatti tra le parti sono in corso, ma la trattativa non ha ancora raggiunto una fase avanzata. Il Monza, che sta cercando di rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione, ha manifestato interesse per De Sciglio, ma le trattative sono ancora nella fase preliminare.In aggiunta al trasferimento, potrebbe essere presa in considerazione anche la risoluzione del contratto di De Sciglio con la Juventus. Questa opzione potrebbe facilitare l'operazione e rendere più agevole l'approdo del giocatore al Monza, offrendo così una soluzione a entrambe le parti coinvolte.