Juventus, le ultime su Kostic e Arthur

Manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo, e lacontinua a portare avanti la propria opera di sfoltimento dell'organico. Che in questo momento sta riguardando soprattutto, che i bianconeri - secondo Tuttosport - sono pronti a liberare gratis accollandosi una parte importante del suo stipendio (1,5 milioni di euro) sotto forma di incentivo all'esodo, così da favorire il suo passaggio all'. Il traguardo può essere raggiunto già nella giornata di oggi, con il terzino che ha dato il suo ok al trasferimento.Ancora da definire, invece, la situazione di, che sembrava vicino allaprima della frenata registrata ieri sera: negli ambienti viola la "colpa" viene attribuita allo stesso giocatore, che non sarebbe stato convintissimo della destinazione, mentre dall'entourage del serbo filtra ancora disponibilità a patto che venga concretizzato un trasferimento a titolo definitivo (in sostanza, un prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 6-7 milioni di euro di incasso per i bianconeri). Si attendono sviluppi, mentre la pista Fiorentina sembra essere tramontata per: per lui la Juve conta di giocarsi il jolly del mercato lungo in Turchia e Arabia Saudita.





