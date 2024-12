Perstanno per aprirsi le porte della Serie B. Come scrive Tuttosport, per il terzino classe 1992 si profila la risoluzione anticipata del prestito con l'Empoli, dove è approdato in estate senza però trovare spazio, con il successivo trasferimento alche ha già ottenuto il placet della: il club rosanero, che anche quest'anno sta faticando non poco nella propria missione di ritornare nel massimo campionato, conta di definire l'operazione non appena prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, il 2 gennaio.