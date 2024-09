Mattiaha esordito questa sera con l’Empoli dopo il trasferimento estivo dalla Juventus, segnando il suo ritorno in campo dopo un periodo difficile. L’esterno ha giocato solo una manciata di minuti nei tempi di recupero, quando la partita era già saldamente nelle mani dei toscani, in vantaggio per 2 a 0 contro il Cagliari. Pur non entrando molto nel vivo del gioco, come prevedibile, questi minuti sono stati fondamentali per De Sciglio, consentendogli di riassaporare il ritmo partita e di riprendere confidenza con il campo, passo importante per il suo completo recupero e inserimento nella squadra.