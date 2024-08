L'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, in conferenza stampa ha parlato di Paulo Dybala e della scelta di rimanere in giallorosso: "Una situazione emozionante, ricca di sali e scendi. Siamo sicuri che domani i tifosi saranno con noi, lo sarebbero stati a prescindere.La gente vede in Paulo un leader tecnico, si tratta di una scelta presa in funzione di quello che è l'amore dei tifosi della Roma nei suoi confronti e in quelli della squadra. Credo sia una bella storia, non frequente nel calcio. I tifosi devono essere orgogliosi di questa decisione, frutto dell'amore nutrito verso i loro beniamini".Il tecnico poi ha aggiunto sulla presenza in campo contemporaneamente dei due ex Juve, ovvero Dybala e Soulé: "Si, Soulé e Dybala possono giocare insieme e non c'è alcuna preclusione da parte mia su questo aspetto. I giocatori bravi giocano insieme: a volte uno solo, altre nessuno dei due".