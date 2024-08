Daniele, alla vigilia della sfida tra Roma e Cagliari, parla così di Soulé."Soulé? Quello che ha fatto lo scorso anno già parla per sé. Statistiche importanti si sono viste anche lo scorso anno con la sua precedente squadra. Nell’ Under 23 numeri già impressionanti. Dybala? Non sono più un tifoso ma l’allenatore. Ora bisogna trattare con delicatezza determinati temi. Da allenatore invece non posso commentare rumors e chiacchiere. Parlo sempre con tutti, ho un bel rapporto con i miei giocatori, ma non posso dire di più. La società sa qual è la mia posizione. Io voglio soltanto calciatori forti e motivati".