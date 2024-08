De Rossi a Sky: le parole su Thiago Motta e la Juventus

"E’ un rapporto silente, non ci sentiamo quasi mai, giusto qualche messaggio di auguri o complimenti. Reciprocamente ci stimiamo e ci vogliamo bene. Abbiamo passato bei momenti insieme in Nazionale. Entrambi ci siamo sempre stati l’un per l’altro quando c’è stato bisogno", cosìai microfoni di Sky ha parlato di Thiago Motta alla vigilia della sfida tra"SPERO NON DIMOSTRI QUANTO E' BRAVO" - "Se dovevo scegliere un giocatore con cui confidarmi lui era uno di quelli. E’ un ragazzo intelligente, lo sta dimostrando quando parla e la sua squadra gioca e parla per lui. Ho grandissimo affetto per lui. Sono contento si sta dimostrando all’altezza di questa sfida che è un gradino in più rispetto a Bologna. Speriamo che domani non dimostri quanto è bravo. La Juve è rivale anche come tifoseria, ma per lui ho solo affetto. Non posso augurargli il male, gli auguro di andare bene e arrivare un punto sotto a noi"."Bisogna muoverci e muovere la palla velocemente. La Juve non la fa prendere tanto perche quest’anno gioca tanto con la palla. Quando ce l’abbiamo dobbiamo essere rapidi, non basta fare il 73% di possesso palla, ma essere pericolosi in attacco".