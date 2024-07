Dopo quello di Andrea Valdesi , un altro addio in casa. Saluta, infatti, anche, acquistato dallaEcco il comunicato ufficiale: "Davide De Marino nella stagione 2024/2025 vestirà la maglia della Pro Vercelli. Il difensore classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo nel club del vercellese, e dopo l'esperienza nel Girone C di Serie C della scorsa stagione con la maglia della Virtus Francavilla tornerà a giocare nel Girone A dove ha già totalizzato 34 presenze tra Next Gen e Pro Vercelli. È un ritorno il suo, dunque, alle Bianche Casacche dove Davide ha militato dall'estate del 2016 al gennaio del 2021 passando dal Settore Giovanile alla Prima Squadra. Buona fortuna, Davide!".