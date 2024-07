Dal sito ufficiale della Juve.Proseguirà in Campania, dunque, la carriera del classe 2004, dove aveva già giocato in prestito negli ultimi sei mesi della stagione 2023/2024 totalizzando 10 presenze.. Bianconero dall'estate del 2018, Valdesi ha giocato 26 partite nelladel Club, tenendo in considerazione tutte le competizioni, trovando anche il suo primo e unico goal con la nostra maglia e 6 in, le prime tra i professionisti.In bocca al lupo per il futuro!