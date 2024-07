Matthijspotrebbe trasferirsi al. Secondo De Telegraaf, i Red Devils hanno contattato l'entourage del difensore dele hanno presentato un'offerta quinquennale significativa. Ora, il Manchester United deve raggiungere un accordo con il Bayern, che acquistò de Ligt dalla Juventus per 67 milioni di euro due anni fa. Al Bayern, de Ligt non ha convinto del tutto e nella scorsa stagione ha perso il posto da titolare, alternandosi con Kim, Dier e Upamecano. Per questo, il difensore olandese è favorevole a un trasferimento in Premier League.