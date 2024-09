ha iniziato la sua nuova avventura al Manchester United. Dopo i tre anni allae i due al, il centrale olandese si è trasferito in Inghilterra dove ha ritrovato Erik Ten Hag in panchina, ovvero l'allenatore che l'ha lanciato tra i grandi ai tempi dell'Ajax. Dal ritiro della Nazionale olandese, l'ex Juventus ha espresso le sue prime sensazioni a riguardo del suo trasferimento in Inghilterra. "Sono contento del mio passaggio al Manchester United. Anche perché la Premier League è un campionato molto seguito, mentre la Bundesliga viene seguita di meno".