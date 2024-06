Bayern Monaco-De Ligt: sarà addio?

De Ligt al Bayern Monaco: i numeri

"Non capisci l'olandese, vero?". Questa volta ha sbottato Matthijsall'ennesima domanda sul suo futuro, rivoltagli in questo caso durante una conferenza stampa nel ritiro dell'Olanda. Seppur con un sorriso, il difensore exnon è proprio riuscito a fingere di non essere infastidito nel trattare il tema, ribadendo che al momento la sua testa è concentrata esclusivamente sull'Europeo e assicurando comunque di essere contento della sua seconda stagione alBayern Monaco che, però, potrebbe aver già deciso di scaricarlo. Nel club tedesco, infatti, è in corso una sorta di rivoluzione con l'approdo in panchina di Vincent, con il quale potrebbe non esserci più spazio per De Ligt (fresco di matrimonio, tra l'altro, con la storica fidanzata AnneKee Molenaar). Negli ultimi giorni sono anche iniziate a rimbalzare voci di un interessamento per lui da parte del, ma al momento con pochi riscontri concreti.Nel corso dell'ultima stagione, che lo ha visto ai box per oltre un mese tra inizio novembre e metà dicembre, Matthijs De Ligt ha collezionatoin campionato con il Bayern Monaco (per un totale di 1.386 minuti) e segnato due goal; per lui anche sei "gettoni" in Champions League, uno in meno rispetto all'annata precedente quando erano state di più anche le sue apparizioni in Bundesliga (31, per oltre 2.400 minuti complessivi, con 3 reti all'attivo). Da capire se la sua esperienza in Germania è davvero prossima alla conclusione o se invece ci sarà spazio per lui anche nel nuovo Bayern targato Kompany. Comunque - almeno ad ascoltare lui - se ne parlerà solo dopo l'Europeo.