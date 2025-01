De Ligt a BBC: 'Allo United la pressione più alta di sempre'. Poi parla dell'esperienza alla Juventus

Getty Images

Le parole di MatthijsBBC:"Ogni club in cui sono stato ha avuto una pressione davvero alta - allo United, la pressione è la più alta. Lo United è ancora il club più grande d'Inghilterra e sappiamo che il modo in cui abbiamo giocato quest'anno non è all'altezza. La pressione diventa sempre più grande e la senti sempre di più - è molto più negativa che positiva. La senti come giocatore. L'unica cosa di cui sono felice è che non ho fatto il salto dall'Ajax direttamente qui, perché forse sarebbe stato troppo. Ho avuto un po' di esperienza in Italia. Durante i primi tre mesi, la pressione era enorme perché ero stato acquistato per 75 milioni di sterline e non potevo permettermi di sbagliare. Quindi, ho imparato dai fallimenti e dalle delusioni a gestire le critiche - questo mi aiuta molto nella situazione in cui ci troviamo quest'anno."