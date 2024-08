Il retroscena tra Thiago Motta e Weah



La serata di Vlahovic

Torna il campionato e torna il format", dove viene raccontata nei minimi dettagli la partita appena disputata dalla. Stavolta, episodio più che speciale: era il debutto di una nuova era, l'inizio di una storia che genera assoluta curiosità. E allora, eccoci qui: ai sorrisi di Thiago, sin dall'inizio. Pure quando si avvicina al quarto uomo, chiamandolo per nome: "Daniele - scherza -, palla nostra! L'ha toccata Da Cunha…".Il gruppo è solido,lo sta plasmando a modo suo. E si vede nei movimenti: quelli di Locatelli che aprono il campo di Weah, quelli di Yildiz al centro e le invenzioni a tutto campo. Motta però li tiene tutti sul pezzo e continua a evidenziare i valori dei suoi giocatori.Quando Weah sente tirare il muscolo, si avvicina al giocatore e gli chiede di stringere i denti: era il minuto 43, e poco più tardi c'è la sassata di mancino di Timothy, che scandisce il 2-0. Con un sorriso sornione, e di ringraziamento, il mister gli fa: "Tim, mi regali la maglia? Sì, proprio la tua". Weah gli sorride, dimentica per un attimo il dolore, gli fa cenno con il pollice in su.Serata particolare per tutti, e Dusannon ha fatto eccezione. DV9 è stato protagonista di un paio di occasioni e altrettanti pali. Quello più incredibile è arrivato con il salvataggio di Barba, del quale il nove non si era mica accorto. Dopo averci rimuginato su per un po', è proprio il difensore comasco a dirglielo:Poi l'altro palo, la rabbia che scorre e in tutto questo persino un fuorigioco che sembra non avere colpevoli.sorride e mastica amaro, lo Stadium se lo coccola con i cori - "Dusan, Dusan" - e lui risponde applaudendo. Sarà per la prossima.





