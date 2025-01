Napoli-Juventus, la reazione di Vlahovic al goal di Kolo Muani

AFP or licensors

La reazione di Vlahovic al goal di Kolo Muani

Un esordio da sogno per; l'attaccante francese ha sbloccato il match contro il Napoli con una conclusione da posizione ravvicinata, coordinandosi perfettamente. Paga la scelta di Thiago Motta che ha preferito il nuovo acquisto escludendo dai titolari Dusan Vlahovic. DAZN ha svelato come ha reagito il serbo alla rete del compagno.Dopo il goal di Kolo Muani, Vlahovic ha festeggiato con grande entusiasmo. "Era il più felice", riferisce DAZN. Il serbo, abbracciato a Douglas Luiz, anche lui in panchina, è andato a festeggiare insieme alla squadra facendo i complimenti al nuovo acquisto. Un gesto che conferma quanto detto da Thiago Motta nel pre partita, dove aveva svelato che Vlahovic avesse reagito molto bene alla scelta.