AFP via Getty Images

La protesta degli abbonati ha costretto DAZN a rivedere i propri piani, in particolare riguardo all'ultima promozione lanciata. Dopo l'annuncio di soli due giorni fa, nel quale l'emittente sportiva aveva proposto uno sconto esclusivo per gli abbonati di ritorno (7 mesi a 9,99 euro ciascuno), arriva il dietrofront. Una mossa che arriva in risposta alle forti critiche ricevute da parte degli utenti.Il programma promozionale inizialmente destinato a gli abbonati di ritorno aveva suscitato forti polemiche, soprattutto tra coloro che avevano sottoscritto un abbonamento annuale con DAZN. L'offerta, che sembrava promettere un vantaggio significativo per i nuovi abbonati rispetto a chi aveva già un contratto in corso, ha infatti alimentato un'ondata di malcontento sui social.