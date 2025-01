DAZN, Bordocam Juventus-Milan: la gioia di Mbangula, le scintille Gatti-Leao VIDEO

Getty Images

Bordocam DAZN, le emozioni di Juventus-Milan

DAZN, attraverso l'ormai consueto format di 'Bordocam', ha raccolto in un video tutte la fasi più importanti ed emozionanti dimatch che ha visto i bianconeri vincere per 2-0 grazie ai due goal segnati nella ripresa: dopo il vantaggio griffato da, a stretto giro di posta è arrivata anche la rete del definitivo 2-0 di Timothy Weah. Juve-Milan, però, è stata anche tanto altro, come raccontato dalle immagini esclusive di DAZN: dall'esultanza dell'esterno belga per il suo terzo goal all'Allianz Stadium, alle scintille in campo che hanno visto protagonisti Gatti e Leao.