Alvaroè una vecchia conoscenza della Serie A ed in particolare della Juventus. Ricorderete tutti infatti il doppio percorso a Torino. Al punto che fino a qualche settimana fa si rumoreggiava per un suo possibile ritorno per una terza volta, Alvaro tris. Invece, stando a quanto riferisce Dazn niente Juventus per l'attaccante e capitano della Spagna. Per Alvaro però c'è la possibilità di un ritorno in Serie A, per liberarlo infatti bastano 13 milioni di euro. Su di lui c'è l'interesse di due club: Milan e Roma. Da non escludere un ritorno in Serie A di Alvaro quindi ma difficilmente alla Juventus.